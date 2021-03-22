Алтайским соцработникам дважды поднимут зарплату

По поручению губернатора Виктора Томенко Министерству социальной защиты Алтайского края дополнительно выделили 198 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

22 марта руководитель ведомства Наталья Оськина на аппаратном совещании уточнила, что это позволит увеличить зарплату сотрудникам соцучреждений два раза.

"С 1 марта на 11% увеличится средняя заработная плата специалистов управлений социальной защиты, центров занятости, МФЦ, – констатировала Оськина. – И с 1 октября всем работникам учреждений планируется индексация заработной платы на 4,3%".

По её словам, в общей сложности увеличение оплаты труда ощутят на себе 8,5 тыс. сотрудников социальной сферы.

Кроме того, благодаря дополнительному финансированию появится возможность доукомплектовать штат МФЦ.

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал среднюю зарплату учителей. По его словам, учителя в Алтайском крае в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей. Глава Минобрнауки региона пояснил, что за два года удалось добиться прогресса в плане оплаты труда, но рост всё ещё не настолько высокий, насколько хотелось бы.