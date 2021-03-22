В Барнауле протестируют изменение автобусного маршрута № 6

В Барнауле с 25 марта изменят схему движения автобусного маршрута № 6 "Солнечная Поляна — Элеватор". Нововведение будет действовать в тестовом режиме с целью определения потребностей горожан в транспортном обслуживании, сообщили в мэрии.

"Движение автобусов будет организовано по продленной схеме: …ул.Юрина, ул.Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Балтийская", — отметили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что в 2021 году автобусные садоводческие маршруты в Барнауле будут работать с 17 апреля по 18 октября. Всего будет 14 маршрутов. Городские власти уже объявили аукцион для определения перевозчиков.