В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT

Россия не может исключать потенциальную угрозу отключения страны от SWIFT, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, санкционные устремления оппонентов продолжаются и носят непредсказуемый характер, пишут "Ведомости".

"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей, действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер" — сказал представитель Кремля, отметив, что такая ситуация обязывает власти быть начеку.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной и стандартизированной форме.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новой холодной войны между Россией и США фразой "надеемся на лучшее, но готовимся к худшему". При этом, по его словам, президент РФ желает, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами.