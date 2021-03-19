Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новой холодной войны между Москвой и США фразой "надеемся на лучшее, но готовимся к худшему".

"Что касается Российской Федерации, то президент чётко заявил о своём желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира", – цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что при этом Москва не может не учитывать высказывания президента США Джо Байдена.

Напомним, ранее президент США заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден в интервью телеканалу ABC назвал российского президента "убийцей", однако вкладывал ли он в эту фразу прямой смысл – неизвестно.

В ответ Песков назвал "очень плохими" высказывания американского президента, а Путин пожелал здоровья коллеге, подчеркнув, что когда человек оценивает других людей или даже другие государства и народы, он всегда "как бы смотрится в зеркало" и видит там себя.