США не поддержали предложение Владимира Путина о разговоре с Джо Байденом

Американская сторона не поддержала предложение Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ в понедельник, 22 марта.

Отмечается, что беседу предполагалось провести 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме "для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности".

"Упущена ещё одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", – констатировали в ведомстве.

Ранее Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей и человеком, ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин в ответ на эти заявления "без иронии и шуток" пожелал американскому лидеру здоровья и сказал: "Кто как обзывается, тот так и называется". Также Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире, однако тот лишь допустил переговоры "в какой-то момент".