"Кто обзывается, тот так и называется". Путин ответил на заявления Байдена

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья своему американскому коллеге Джо Байдену, который накануне резко раскритиковал его, назвав "убийцей и человеком, ответственным за вмешательство в выборы в США". Об этом сообщает НТВ.

Он подчеркнул, что говорит об этом "без иронии и шуток" и заявил, что когда человек оценивает других людей или даже другие государства и народы, он всегда "как бы смотрится в зеркало" и видит там себя.

"В детстве мы во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы", — поделился Путин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей и человеком, ответственным за вмешательство в выборы в США". В ответ на это пресс-секретарь российского лидера назвал высказывания Байдена "очень плохими" и отметил, что в истории отношений двух стран подобные заявления себе ещё никто не позволял.

В феврале Джо Байден во время выступления в Госдепартаменте заявил, что США заставит Россию за все "заплатить". Тогда американский лидер отметил, что дни агрессивных действий со стороны РФ для Америки прошли.