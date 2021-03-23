В России потребовали ликвидировать Пенсионный фонд

Партия пенсионеров потребовала закрыть Пенсионный фонд России. Как говорится на сайте политической организации, ПФР не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников.

Авторы обращения настаивают на том, что выплаты пенсионерам должны идти напрямую из бюджета страны. Пенсионный фонд партия обвиняет в огромных тратах на собственные нужды, содержание более 100 тыс. сотрудников и строительство "дворцов" для своих отделений.

В партии считают, что ПФР, подобно аналогичным организациям в других странах, мог бы аккумулировать пенсионные накопления, работать с ними и, получая прибыль, пускать её на выплаты. Вместо этого организация получает страховые начисления, а затем обращается к государству за помощью.

Напомним, в феврале 2020 года на сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

В ноябре прошлого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал упразднение Пенсионного фонда как "логичное решение в рамках цифровизации".