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Новости

В России потребовали ликвидировать Пенсионный фонд

, ИА "Амител"
В обращении говорится, что ПФР не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников
Фото: commons.wikimedia.org

Фото: commons.wikimedia.org

Партия пенсионеров потребовала закрыть Пенсионный фонд России. Как говорится на сайте политической организации, ПФР не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников.

Авторы обращения настаивают на том, что выплаты пенсионерам должны идти напрямую из бюджета страны. Пенсионный фонд партия обвиняет в огромных тратах на собственные нужды, содержание более 100 тыс. сотрудников и строительство "дворцов" для своих отделений.

В партии считают, что ПФР, подобно аналогичным организациям в других странах, мог бы аккумулировать пенсионные накопления, работать с ними и, получая прибыль, пускать её на выплаты. Вместо этого организация получает страховые начисления, а затем обращается к государству за помощью.

Напомним, в феврале 2020 года на сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".

В ноябре прошлого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал упразднение Пенсионного фонда как "логичное решение в рамках цифровизации".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

23.03.2021 07:37
- гость -

Не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников.

СОГЛАСНА!

23.03.2021 08:00
Гость

А Трофимов Б половина отделений сибсоцбанка по закрывал и и площади продал пенсионному фонду
Прокуратура ты где

23.03.2021 08:14
- гость -

Все фонды зло .

23.03.2021 08:15
- гость -

Предложение хорошее, ненужность ПФР очевидна давно. Другое дело, что в данном случае это просто предвыборная агитка одной из кремлёвских карманных партеек.

23.03.2021 08:22
- гость -

У нас очень много ненужных контор присосавшихся к бюджету.

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