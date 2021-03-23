Пивоварка вышла из берегов и топит огороды барнаульцев

Жители Барнаула рассказали о вышедшей из берегов реке Пивоварке. Кадры с разлившейся водой опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
По словам горожан, из-за ледяного затора уровень воды поднимается, заливая окружающее пространство, в том числе и территорию, на которой расположены близлежащие домовладения. В частности, неблагоприятная обстановка сложилась в районе пересечения улиц Проездная и Микронная.
"Топит ближайшие дома и огороды. Под мостом на её пути образовался лёд, и таким образом перекрыто течение реки, – пожаловались барнаульцы. – Сами продолбить лёд не можем. Обратились в администрацию Железнодорожного района, ждём помощи".
Население опасается, что если меры по расчистке реки от скопившегося льда срочно не предпринять, то вода может зайти и в дома.
Напомним, в Сибири наиболее сложную паводковую ситуацию прогнозируют в Республике Алтай, Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях.
Комментарии
Как дерьмо в реку выбрасывать, от чего она изрядно обмелела- так это мы не плачем, а как потоп из-за того, что лёд не уходит, так это начинается вой... Может быть, вас расселить за ваш счёт из природоохраняемой зоны- 20 метров? Чего там ваши огороды забыли?
всегда поражали люди специально живущие около водоемов. зная что топит все равно там покупают
"В Алтайском крае ведут работы по недопущению чрезвычайной ситуации. В городах и районах края идёт активная подготовка к предстоящему паводку, информирует пресс-служба администрации Алтайского края."
Это работы, о которой говорят ведомства, не видно даже близко. Не удивлюсь, если люди пострадают, а власти и гос.органы ничего не предпримут
23.03.2021 10:26
- гость -
Что предлагаешь? В городе с сушек бомбить затор? Речка маленькая. Вышли бы сами и поработали ломиками.
Вышли бы сами и поработали ломиками.
всем жалобщикам по лому в руки,да
В Пивоварке давно пора провести дноуглубительные работы.
Сколько помню, у знакомых в доме около Пивоварки и 20 лет назад, и 10 и сейчас грунтовые воды стоят в 10-30 сантиметрах от уровня земли на участках вдоль речки.
От это и фундаменты пучит зимой, и вечная сырость в домах. И в уличном туалете ямка всегда полная, вода стоит в 20 см от пола.