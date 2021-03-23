Пивоварка вышла из берегов и топит огороды барнаульцев

Жители Барнаула рассказали о вышедшей из берегов реке Пивоварке. Кадры с разлившейся водой опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам горожан, из-за ледяного затора уровень воды поднимается, заливая окружающее пространство, в том числе и территорию, на которой расположены близлежащие домовладения. В частности, неблагоприятная обстановка сложилась в районе пересечения улиц Проездная и Микронная.

"Топит ближайшие дома и огороды. Под мостом на её пути образовался лёд, и таким образом перекрыто течение реки, – пожаловались барнаульцы. – Сами продолбить лёд не можем. Обратились в администрацию Железнодорожного района, ждём помощи".

Население опасается, что если меры по расчистке реки от скопившегося льда срочно не предпринять, то вода может зайти и в дома.

Напомним, в Сибири наиболее сложную паводковую ситуацию прогнозируют в Республике Алтай, Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях.