Торопливый водитель устроил массовое ДТП в Барнауле

В Барнауле водитель внедорожника поторопился проехать перекрёсток и устроил массовое ДТП. Видеозапись аварии опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло 23 марта на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Гоголя. Водитель внедорожника выехал на перекрёсток и протаранил иномарку, которую от удара отбросило ещё к одной машине.

На записи видно, что, несмотря на небольшую скорость, автомобили получили серьёзные повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что водитель за рулём Mercedes Benz E200 залетел на парковку возле дома на улице Сергея Ускова, 42, и протаранил четыре автомобиля. Двух пассажиров иномарки доставили в больницу.