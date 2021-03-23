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Торопливый водитель устроил массовое ДТП в Барнауле

, ИА "Амител"
Авария попала в объектив видеорегистратора

В Барнауле водитель внедорожника поторопился проехать перекрёсток и устроил массовое ДТП. Видеозапись аварии опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло 23 марта на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Гоголя. Водитель внедорожника выехал на перекрёсток и протаранил иномарку, которую от удара отбросило ещё к одной машине. 

На записи видно, что, несмотря на небольшую скорость, автомобили получили серьёзные повреждения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 

Ранее сообщалось, что водитель за рулём Mercedes Benz E200 залетел на парковку возле дома на улице Сергея Ускова, 42, и протаранил четыре автомобиля. Двух пассажиров иномарки доставили в больницу.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.03.2021 12:02
- гость -

Нет внимания.

23.03.2021 12:05
- гость -

Где там "Абориген"? Он все ратует за скоростной режим в 40 км/час, считая что это снизит аварийность... Ну вот пускай полюбуется, скорость даже ниже 40 была и каков итог...

23.03.2021 12:07
гiсть

по-моему он даже не тормоз не давил совсем. видно плохо, вроде стопы не загорались

23.03.2021 12:37
гiсть

Абориген вам напишет, что причина того, что ДТП стало массовым - неправильная инфраструктура. Такси стояло (очевидно, из-за плохого обзора) слишком близко, а может быть даже уже на самом перекрестке

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