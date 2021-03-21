Водитель за рулём Mercedes устроил массовое ДТП на барнаульской парковке

Водитель за рулём Mercedes Benz E200 залетел на парковку возле дома на улице Сергея Ускова, 42, и протаранил четыре автомобиля. Двух пассажиров иномарки доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на отделение пропаганды барнаульского ГИБДД, Mercedes задел четыре транспортных средства – Nissan Pathfinder, Hyundai Solaris, Honda Accord и ВАЗ-2110.

В результате ДТП двух пассажиров авто доставили в больницу, ещё двоих – парня и девушку – в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Сейчас ведётся разбирательство по установлению личности водителя, находившегося за рулем автомобиля Mercedes.