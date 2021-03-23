Треть россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю одобрили 30% россиян. Об этом говорят результаты опроса, который провёл сервис Superjob.

47% респондентов в связи со сложившейся экономической ситуацией считают, что решение о переходе на четырёхдневку должен принимать работодатель. Трое из десяти опрошенных поддержали идею о введении сокращенной недели для всех компаний.

Четверть россиян хотели бы и сокращённый график, и новые праздники. 26% респондентов выступили против обоих пунктов. 16% граждан согласны только на сокращение рабочей недели, а 10% заинтересовались новыми государственными праздниками, но не четырёхдневной неделей, пишет "Газета.ру".

Ранее в Госдуме заявили, что считают возможным сделать День учителя, День космонавтики и День работника сельского хозяйства праздничными днями.