Три новых светофора установят в Барнауле

Три новых светофорных комплекса установят в Барнауле в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Места расположения новых светофоров выбраны совместно с ГИБДД с учетом концентрации ДТП в Барнауле за минувший год. Комплексы появятся на следующих участках:

пересечение пр. Комсомольского с ул.Интернациональной;

пересечение ул.Георгия Исакова с ул.Островского;

пересечение ул.Георгиева с ул.Сухэ-Батора.

Ранее сообщалось, что дороги на 11 участках улиц алтайского наукограда отремонтируют в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".