Три новых светофора установят в Барнауле

Три новых светофорных комплекса установят в Барнауле в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Места расположения новых светофоров выбраны совместно с ГИБДД с учетом концентрации ДТП в Барнауле за минувший год. Комплексы появятся на следующих участках:
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пересечение пр. Комсомольского с ул.Интернациональной;
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пересечение ул.Георгия Исакова с ул.Островского;
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пересечение ул.Георгиева с ул.Сухэ-Батора.
Ранее сообщалось, что дороги на 11 участках улиц алтайского наукограда отремонтируют в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Комментарии
Георгиева с ул.Сухэ-Батора.
тут то на кой? все опасные участки уже осветофорили?
На Взлетной- Сиреневой не планируется светофор ? Невозможно выехать с Сиреневой налево или прямо, сплошной поток по Взлетной идет часто, приходится выскакивать, аварийные ситуации регулярно.
Дело.
Дело.
1622.
1622. Там нужен.
23.03.2021 16:22
- гость -
Ну так то он там не помешает точно. Вывернуть налево или проехать прямо с Сухэ-Батора бывает проблематично, поток идет сплошной по Георгиева.
Дело не в том что не помешает, а в том что есть перекрестки где он просто НЕОБХОДИМ.