Три человека погибли при крушении военного бомбардировщика под Калугой

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при взлете с аэродрома в Калужской области. Трое военных, находящихся на борту, погибли, сообщает ТАСС.

По данным источника, причиной аварии стало срабатывание катапульт при запуске двигателей. Как передает РЕН ТВ, всего на борту находилось четыре человека, одному удалось выжить. Среди погибших – командир полка, который находился на месте инструктора.

Напомним, что 13 марта четыре человека погибли при крушении военного самолета в Казахстане. Судно принадлежало Пограничной службе Комитета нацбезопасности Казахстана. Инцидент произошёл при заходе на посадку в аэропорту – самолет потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы. Выжить удалось только двоим членам экипажа.