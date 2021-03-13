Четыре человека погибли при крушении военного самолета в Казахстане

Четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26 под Алматой, который, предположительно, принадлежал Пограничной службе Комитета нацбезопасности Казахстана. Инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорту.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Республики, авария произошла в 14:20 по московскому времени – при заходе на посадку связь с воздушным судном пропала. По предварительной информации, борт маршрута Нур-Султан – Алматы потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы.

Всего на борту находились шесть человек, из которых выжили только двое. Сейчас их доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.