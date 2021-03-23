Ковидные льготы для россиян отменят с 1 апреля

С 1 апреля в России будет отменён ряд льгот, которые вводились во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

Люди больше не смогут получить "путинскую" выплату в размере пяти тысяч рублей на ребёнка, работающим россиянам старше 65 лет станет недоступно оформление больничных листов для соблюдения домашнего режима.

Утратят силу рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов, безработных перестанут регистрировать онлайн с помощью "Госуслуг" и "Работы в России". Кроме того, с 1 апреля будет недействительно постановление правительства о необходимости заключить с производителями, поставщиками и торговыми сетями соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло.

Ранее сообщалось, что общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" подготовила ряд предложений по мерам господдержки малого бизнеса. Общая стоимость исполнения инициатив составит примерно 100 млрд рублей.