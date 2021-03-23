Жители Сибирской долины недовольны работой 33 автобусного маршрута

Жители поселка Сибирская долина недовольны тем, как работает 33 автобусный маршрут. В сообществе "Barnaul22" один из местных жителей рассказал, что ждать автобуса иногда приходится больше часа.

"После того как 33-й стал муниципальным, из поселка Сибирская долина стало почти невозможно уехать. На маршруте всего 7 машин, в которых по утрам можно превратиться в сосульку. Точного расписания нет, да его вообще нет, машины ходят друг за другом, почти нет интервала. Когда они все в городе, в Сибирской долине надо стоять не менее 50 минут", — написал подписчик сообщества.

Он добавил, что на момент написания поста, он ждет автобус уже 1 час 27 минут.

Ранее стало известно, что в Барнауле с 25 марта изменят схему движения автобусного маршрута № 6 "Солнечная Поляна – Элеватор". Нововведение будет действовать в тестовом режиме с целью определения потребностей горожан в транспортном обслуживании.