Власти прокомментировали ситуацию с многодетной матерью, которая вышла на пикет в Барнауле

Власти прокомментировали ситуацию с Еленой Воронцовой, которая вышла к краевой администрации с одиночным пикетом. Сообщалось, что женщина пять лет ждёт положенного по закону земельного участка, чтобы начать строить жильё для своей семьи.

С подачи аккаунтов в социальных сетях, пропагандирующих протестную активность и специализирующихся на организации протестных акций, и ряда СМИ, в алтайских средствах массовой информации размещена новость об одиночном пикете жительницы Первомайского района Елены Воронцовой. Она обратилась к губернатору Виктору Томенко с проблемой предоставления земельного участка для строительства жилья как многодетная мать.



У Елены четверо несовершеннолетних детей.Елена Воронцова получает все положенные законодательством виды социальной помощи. Дом, который был приобретен Еленой на средства федерального материнского капитала при рождении второго ребенка, непригоден для жилья. Краевым материнским капиталом, положенным при рождении третьего ребенка, семья еще не воспользовалась.



По данным администрации Первомайского района, Елена Воронцова стоит в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, он будет предоставлен ей в порядке очередности. По состоянию на январь 2021 года, ее номер в очереди на участок – 68-й.Отметим, что в Алтайском крае проживает 30 636 семей, имеющих трех и более детей. В очереди на получение земли в крае стоят 11 871 многодетная семья. С 2011 года участки предоставлены 4 573 семьям. Так, в 2020 году участки получили 753 семьи.



Вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей находится в ведении органов местного самоуправления. Проблема предоставления земельных участков заключается в том, что они должны быть в собственности муниципалитета и обеспечены инженерными коммуникациями — именно поэтому темпы предоставления участков не такие быстрые.

Ранее сообщалось, что в какой-то момент пикета Воронцовой стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Женщину увезли в городскую больницу № 12.