Букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения-2021

Букмекеры считают фаворитом Евровидения представительницу Мальты Дестини Чукуньере. Об этом сообщает портал Eurovisionworld.
Второе место на данный момент отдают музыканту из Швейцарии Gjon’s Tears, а третье – исполнительнице из Франции Barbara Pravi.
Российская певица Манижа в рейтинге букмекеров занимает только 13-е место, несмотря на то, что её клип на песню Russian Women на официальном YouTube-канале Евровидения занял второе место, уступив только видео представителей Сербии.
Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что Евровидение не имеет никакого отношения к культуре и в целом является "очень средним". Министр также добавила, что она не следила за отбором представителя России на конкурс.
Комментарии
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Гастарбайтеры Русь представляют
Да, уж - какой поп такой и приход! Что министр культуры, что манижЫ - одного поля ягоды...