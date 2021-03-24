Букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения-2021

Букмекеры считают фаворитом Евровидения представительницу Мальты Дестини Чукуньере. Об этом сообщает портал Eurovisionworld.

Второе место на данный момент отдают музыканту из Швейцарии Gjon’s Tears, а третье – исполнительнице из Франции Barbara Pravi.

Российская певица Манижа в рейтинге букмекеров занимает только 13-е место, несмотря на то, что её клип на песню Russian Women на официальном YouTube-канале Евровидения занял второе место, уступив только видео представителей Сербии.

Ранее глава Минкульта РФ Ольга Любимова заявила, что Евровидение не имеет никакого отношения к культуре и в целом является "очень средним". Министр также добавила, что она не следила за отбором представителя России на конкурс.