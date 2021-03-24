Алтайский край занял пятое место в Сибири по распространению наркомании

Заседание антинаркотической комиссии состоялось в правительстве Алтайского края. Провёл его губернатор Виктор Томенко.

В ходе заседания стало известно, что число пациентов с диагнозом "наркомания" в регионе снизилось на 7%. Всего в крае на учёте состоит 4584 наркобольных, детей до 14 лет среди них нет.

По распространению наркомании в СФО Алтайский край занял пятое место, а по России – 17-е.

"Из положительных тенденций отмечено: на 40% меньше осуждено несовершеннолетних за совершение наркопреступлений (в 2020 году – 30 человек, в 2019 году – 50) и на 9,4% меньше осуждено молодёжи в возрасте от 18 до 29 лет за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в 2020 году – 542 человека, в 2019-м – 598 человек). Количество зарегистрированных наркопреступлений снизилось на 0,5% (в 2020 году – 3173, в 2019-м – 3190)", – пишет пресс-служба краевого правительства.

Виктор Томенко отметил, что ждать сиюминутного результата в борьбе с наркоманией не стоит, но власти ведут "последовательную и скрупулёзную" работу в этом направлении. Он также напомнил, что в 2020 году была принята Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, согласно которой Алтайский край должен принять ряд мер по предупреждению оборота наркотиков и наркомании.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в детскую диспансеризацию проверку на алкоголизм и наркоманию. По её словам, статистика отчётливо показывает, что алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя – одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия в стране.