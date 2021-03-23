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Барнаульский хоккеист получил условный срок за "пьяное" ДТП со смертельным исходом

, ИА "Амител"
Данила Тимченко лишили водительских прав на два с половиной года
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

22-летний голкипер "Динамо-Алтай" Данил Тимченко, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП, получил условный срок. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и лишил водительских прав на два с половиной года.

Об этом сообщила супруга погибшего в аварии хоккеиста и одноклубника осуждённого – Вадима Орехова – на своей странице в Instagram.

Напомним, что 25-летний вратарь погиб в ночь на 27 сентября. Он был пассажиром Land Rover, водитель которого не справился с управлением и врезался в столб. За рулём автомобиля в состоянии алкогольного находился другой вратарь команды – Данил Тимченко, который отделался травмами.

Впоследствии Тимченко задержали и предъявили ему обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения").

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.03.2021 22:33
- гость -

Хороший адвокат видать был! "Закон для всех един"

23.03.2021 22:40
Евгений Александрович

А, почему условно то?Пьяный устроил ДТП, со жмуром. Ефремов позавидует ему черной завистью.

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