Барнаульский хоккеист получил условный срок за "пьяное" ДТП со смертельным исходом

22-летний голкипер "Динамо-Алтай" Данил Тимченко, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП, получил условный срок. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и лишил водительских прав на два с половиной года.

Об этом сообщила супруга погибшего в аварии хоккеиста и одноклубника осуждённого – Вадима Орехова – на своей странице в Instagram.

Напомним, что 25-летний вратарь погиб в ночь на 27 сентября. Он был пассажиром Land Rover, водитель которого не справился с управлением и врезался в столб. За рулём автомобиля в состоянии алкогольного находился другой вратарь команды – Данил Тимченко, который отделался травмами.

Впоследствии Тимченко задержали и предъявили ему обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения").