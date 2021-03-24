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Владимир Путин привился от коронавируса

, ИА "Амител"
Российский лидер чувствует себя хорошо
Фото: vedtver.ru

Фото: vedtver.ru

Президент России Владимир Путин прошёл вакцинацию от COVID-19 и чувствует себя хорошо. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник вечером, 23 марта.

В беседе с РИА Новости представитель Кремля добавил, что Путин не стал брать выходной после укола и уже со среды, 24 марта, у него будет полноценный рабочий день.

При этом какую именно российскую вакцину ввели президенту, не раскрывается. По словам Пескова, это сделали специально.

Ранее Владимир Путин объявил, что собирается пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.

Позднее Дмитрий Песков уточнил, что вести фото- или видеосъёмку этого мероприятия не планируется.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.03.2021 09:12
- гость -

Лучше бы он от вранья привился!

24.03.2021 09:18
- гость -

Да, уж! Вот ведь завклубом - из всего тайну и вранье делает...

24.03.2021 09:22
гость

а что у нас комментарии к итогам смертности по ковид закрыли?
боимся правды мнений от людей?

24.03.2021 09:38
krash

да ему не страшно. даже если одному из двойников влили эту гадость, в чем я тоже сомневаюсь.

24.03.2021 09:44
- гость -

Ну, хорошо и хорошо...

24.03.2021 09:44
- гость -

24.03.2021 09:38
krash

Ещё один в Сибири с Шойгу.

24.03.2021 09:47
гость

Подозрительно, что не пишут какой вакциной. Возникает подозрение, что не Спутником, раз не пишут. Спутником бы написали

24.03.2021 09:49
- гость -

24.03.2021 09:47
гость

Вам не всё равно?
С 28 марта в обращение поступает вакцина ковивак.

24.03.2021 09:56
- гость -

Ещё один в Сибири с Шойгу.

Там господин Пэ Жэ играется со своим любимым пацаком, укольчики друг другу ставят.

24.03.2021 09:56
М

Желаем здоровья Владимиру Владимировичу и долгих лет жизни!
Пока что очень многое зависит от него и в России и в мире, главное успеть подготовить работающую систему гос.управления Россией независимую от Запада.

24.03.2021 09:58
гость

24.03.2021 09:49
- гость -
24.03.2021 09:47
гость

Конечно не все равно, у него больше любого информации о том, что лучше. И если эту информацию скрывают, это подозрительно

24.03.2021 10:05
- гость -

24.03.2021 09:58
гость
И если эту информацию скрывают, это подозрительно

Мир вообще подозрительный. То ли это на самом деле реальность, то ли это только мы так видим.

24.03.2021 10:12
Гость

всколыхнулись. Вам больше полгода каждый день по телевизору про российские вакцины рассказывают, а вам все непонятно. Учите русский язык. Д. Б.

24.03.2021 10:12
- гость -

не верю

24.03.2021 10:43
- гость -

09:22 гость "комментарии к итогам смертности по ковид закрыли"

Название сообщения на амике приведи, не могу найти такое сообщение, где закрыты комментарии. Может просто издеваешься, чтобы искали?

24.03.2021 10:45
- гость -


Российский лидер чувствует себя хорошо
-----
Подлецам всегда хорошо, пока их не прижмут.

24.03.2021 11:11
гость

24.03.2021 10:05
- гость -
Мир вообще подозрительный. То ли это на самом деле реальность, то ли это только мы так видим

Материя это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Если вы ощущаете, что от вакцины вам плохо, вам реально плохо. Вот и хотелось бы узнать, какую вкололи в президенту. Это ведь и реклама производителю. Но информацию тормознули

24.03.2021 11:22
- гость -

24.03.2021 11:11
гость
Если вы ощущаете, что от вакцины вам плохо

Не гоните попусту, я ничего не ощущаю.

24.03.2021 11:24
- гость -

24.03.2021 09:56
М

Под Федорова косить стал, болезный?!

24.03.2021 11:31
- гость -


24.03.2021 09:56
М
Выключите телевизор! Он на Вас плохо действует! Путин с его дружками и его партией принес столько вреда России, экономике и народу, что расстрел ему за счастье станет!

24.03.2021 11:39
- гость -

24.03.2021 11:31
- гость -
Если от Путина вред, то от кого тогда польза?

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