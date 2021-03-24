Владимир Путин привился от коронавируса

Президент России Владимир Путин прошёл вакцинацию от COVID-19 и чувствует себя хорошо. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник вечером, 23 марта.

В беседе с РИА Новости представитель Кремля добавил, что Путин не стал брать выходной после укола и уже со среды, 24 марта, у него будет полноценный рабочий день.

При этом какую именно российскую вакцину ввели президенту, не раскрывается. По словам Пескова, это сделали специально.

Ранее Владимир Путин объявил, что собирается пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.

Позднее Дмитрий Песков уточнил, что вести фото- или видеосъёмку этого мероприятия не планируется.