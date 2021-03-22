Путин решил пройти вакцинацию от ковида после отдыха в Сибири

Президент России Владимир Путин рассказал, когда собирается пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По его словам, он намерен поставить соответствующую прививку во вторник, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что вести фото- или видеосъёмку при этом мероприятии не планируется.

Напомним, минувший уик-энд российский лидер провёл в сибирской тайге в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. 18 свежих снимков с отдыха опубликовали на сайте Кремля.

По словам Пескова, Путин гостил в Туве. Пресс-секретарь уточнил, что с собой у президента был и "ядерный чемоданчик".