Депутат Госдумы предложила запретить Manizha выступать под флагом России

Исполнительнице Manizha следует выступить на Евровидении под "флагом Первого канала", а не России, заявила "Собеседнику" первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом, – подчеркнула Драпеко. – Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии. Пусть Первый канал ей свой флаг вывешивает".

Она также выразила мнение, что на музыкальный конкурс следовало отправить группу Little Big, которая должна была представить страну в 2020 году, но Евровидение тогда отменили из-за пандемии.

Напомним, 29-летняя исполнительница Manizha стала победительницей народного голосования в итоговом отборе на Первом канале и представит Россию на Евровидении-2021.

До голосования допустили трёх кандидатов. Помимо победительницы, на участие в европейском музыкальном конкурсе претендовали группы Therr Maitz и "2Маши".

Трек Russian Woman о сильных русских женщинах, исполненный Manizha, покорил сердца почти 39,7% голосующих и признан победителем отбора. "2Маши" набрали 35,7% симпатий, Therr Maitz – 24,6%.

Евровидение-2021 пройдёт с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Помимо Manizha, свои песни там представят конкурсанты из 40 стран. Организаторы уже заверили, что пандемия точно не помешает провести мероприятие.