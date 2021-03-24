Депутат Госдумы предложила запретить Manizha выступать под флагом России

Исполнительнице Manizha следует выступить на Евровидении под "флагом Первого канала", а не России, заявила "Собеседнику" первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом, – подчеркнула Драпеко. – Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии. Пусть Первый канал ей свой флаг вывешивает".
Она также выразила мнение, что на музыкальный конкурс следовало отправить группу Little Big, которая должна была представить страну в 2020 году, но Евровидение тогда отменили из-за пандемии.
Напомним, 29-летняя исполнительница Manizha стала победительницей народного голосования в итоговом отборе на Первом канале и представит Россию на Евровидении-2021.
До голосования допустили трёх кандидатов. Помимо победительницы, на участие в европейском музыкальном конкурсе претендовали группы Therr Maitz и "2Маши".
Трек Russian Woman о сильных русских женщинах, исполненный Manizha, покорил сердца почти 39,7% голосующих и признан победителем отбора. "2Маши" набрали 35,7% симпатий, Therr Maitz – 24,6%.
Евровидение-2021 пройдёт с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Помимо Manizha, свои песни там представят конкурсанты из 40 стран. Организаторы уже заверили, что пандемия точно не помешает провести мероприятие.
Комментарии
а хто это? Безызвестная подстилка какого-нибудь олигарха?
Господи, а еще про Байдена что то говорите, у нас тут своих, таких же(((((
Понятно почему олимпйцы без флага. Непонятно, зачем нам теине депутаты. Ты занимайся проблемами страны, коих полно, и не лезь в шоу-бизнес, там без тебя куриц хватает.
у нас тут своих, таких же
и это страшно!
С какой стати?
Чурка мельдоний не хомячила
Может под триколором чудить
а мне она нра.. лучше чем туда баскова бы послали
Обойдутся. Отправляйте каких-нибудь звёзд с голубых огоньков.
она гражданинка россии?
если да,то пусть.
а если таджичка , то какого?
Комми-Драпеко не в ту степь попёрла) Вообще нацрать на Эвровиденье)
А фрики из литл биг лучше? Думается, России вообще делать нечего в этом гей-шабаше. Хочет первый канал, пусть выступает
24.03.2021 10:27
- гость -
а хто это? Безызвестная подстилка какого-нибудь олигарха?
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Вы совсем не образованный?
В 1972—1992 годах — актриса киностудии «Ленфильм»; снялась в фильмах «А зори здесь тихие», «Вечный зов», «Самый жаркий месяц», «Безотцовщина», «Полынь — трава горькая», «Одиноким предоставляется общежитие».
Ныне политик, в данный момент состоит в партии Справедливая Россия.