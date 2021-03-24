Центробанк обновит российские банкноты за четыре года

Банк России сообщил о поэтапном обновлении банкнот, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов страны. Модернизация купюр должна завершиться к 2025 году. Как сообщает РИА Новости, обновление затронет банкноты номиналом в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Помимо дизайна, модернизируют и защитный комплекс.

По словам заместителя председателя Центробанка Михаил Алексеев, в 2017 году в обороте появились купюры номиналом 200 и 2000 рублей – их выполнили в современном дизайне, который сильно отличается от остальных российских банкнот. В 2022 году в обороте появятся усовершенствованные купюры номиналом 100 рублей, в 2023 году – 1000 и 5000 рублей, в 2024 году – 500 рублей, а в 2025 году – 10 и 50 рублей.

Изображения Москвы и Санкт-Петербурга сохранятся на банкнотах номиналом 50 и 100 рублей. Кроме того, на них же сохранятся изображения достопримечательностей Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Новосибирск, Нижний Новгород, Пятигорск, Екатеринбург и достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов будут изображены на банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей соответственно.

При этом Алексеев подчеркнул, что купюры 1997 года выпуска и их последующие модификации остаются "законным средством наличного платежа на территории России".

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в выпуске банкноты номиналом 10 тысяч рублей пока нет никакой необходимости.