Фура перевернулась и перекрыла Чуйский тракт под Бийском. Подробности

Фото: t.me/vkurse22

Фура Mercedes перевернулась на федеральной трассе в Алтайском крае, полностью перекрыв собой дорогу. Фотографии с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Как сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла в 13:50 на 310-м километре Чуйского тракта (участок между Троицким и Бийском в Зональном районе).

По предварительной информации правоохранителей, 43-летний водитель "не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства".

Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. К освобождению проезжей части привлекли дорожную технику.

Напомним, участок Чуйского тракта от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск перекрыли для автобусов и грузовиков из-за неблагоприятной погоды.