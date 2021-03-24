Фура перевернулась и перекрыла Чуйский тракт под Бийском. Подробности

Фото: t.me/vkurse22
Фура Mercedes перевернулась на федеральной трассе в Алтайском крае, полностью перекрыв собой дорогу. Фотографии с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
Как сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла в 13:50 на 310-м километре Чуйского тракта (участок между Троицким и Бийском в Зональном районе).
По предварительной информации правоохранителей, 43-летний водитель "не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства".
Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. К освобождению проезжей части привлекли дорожную технику.
Напомним, участок Чуйского тракта от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск перекрыли для автобусов и грузовиков из-за неблагоприятной погоды.
Комментарии
А где знак аварийной остановки?
Такие мы. Не учел, не заметил, не подумалал.
24.03.2021 16:36
- гость -
Там такой ветер, что фуры переворачивает, а знак и подавно сдует!
Красиво разлегся
Такой ветер бы сдул трап самолета вместе с самолетом и Президентом США.
ЕР имеет все шансы на получение большинства голосов на выборах в сентябре – эксперты
ПОЧЕМУ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ!!!???
Больше вырубленного леса, больше ураганов, засухи и наводнений.
24.03.2021 16:56
ЕР имеет все шансы на получение большинства голосов на выборах в сентябре – эксперты
ПОЧЕМУ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ!!!???
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Потому что соврали.