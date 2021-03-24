Чуйский тракт перекрыли в Алтайском крае

В среду, 24 марта, из-за плохой погоды временно ограничено движение для пассажирских маршрутно-рейсовых автобусов и грузовых авто на федеральной трассе. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", автобусы и грузовики не пускают на участок Чуйского тракта с 213-го по 345-й километр (от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск).

"Сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточно)", – уточнили в ведомстве.

Напомним, ограничение для всех видов транспорта действует на участке трассы А-322 Барнаул – Рубцовск.

На федеральных автодорогах Алтайского края задействовано порядка 214 единиц снегоуборочной техники. Перекрыты пять региональных автодорог. В МЧС призывают временно отказаться от дальних поездок.