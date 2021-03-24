Доктор Мясников перечислил основные причины появления рака

Телеведущий и врач Александр Мясников раскрыл главные причины появления онкологических заболеваний. Сделал это теледоктор во время эфира на канале "Россия 1"

По словам Мясникова, 40% случаев развития рака обусловлено курением, каждый пятый случай – неправильным питанием, ещё 20% – инфекционными заболеваниями. В качестве примера Мясников привёл рак шейки матки из-за вируса папилломы человека, а также рак печени, причиной которого может стать вирус гепатита B.

Ранее Александр Мясников заявил, что России грозит всплеск заболеваемости туберкулёзом. По его словам, из-за ситуации с пандемией коронавируса люди не проходили обследования, и уже сейчас ситуация в РФ хуже, чем в других странах.