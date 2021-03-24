Виктор Томенко попросил военных помочь с подрывом затороопасных участков рек

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к командованию Центрального военного округа с просьбой помочь в проведении подрывов льда на затороопасных участках рек. Об этом он заявил на заседании региональной комиссии по ЧС в Тальменском районе в среду, 24 марта.

По словам главы региона, взрывные работы должны пройти на участках рек Бия и Чарыш с 25 марта по 2 апреля.

"В настоящее время большую опасность представляют крупные ледовые затороопасные участки на реках Бия и Чарыш. Мы рассчитываем, что взрывные работы на проблемных участках этих рек будут проведены силами Министерства обороны в самом конце марта – примерно с 25 марта по 2 апреля, они помогут нам справиться с этой ситуацией", – цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Напомним, 24 марта Виктор Томенко, несмотря на снежный шторм, побывал на комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка, которая прошла в Тальменском районе. Губернатору продемонстрировали навыки извлечения автомобиля из зоны подтопления, учебную эвакуацию людей и показали новейшую технику.