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Снежный шторм не помешал алтайскому губернатору посмотреть тренировку МЧС

, ИА "Амител"
Виктору Томенко продемонстрировали новейшую технику

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Алтайскому краю

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка, которая прошла в Тальменском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мощная метель, из-за которой в регионе уже закрыли шесть дорог, в том числе федеральную, не заставила руководство региона и краевого управления МЧС России отменить мероприятия – силы и средства экстренных ведомств готовы к исполнению обязанностей при любой погоде.

"Сотрудники спасательных формирований Алтайского края продемонстрировали навыки извлечения автотранспортного средства, попавшего в зону подтопления, — было использовано водолазное оборудование и техника высокой проходимости, — рассказали в региональных властях. — Кроме того, в зоне подтопления проведена учебная эвакуация людей с применением судна на воздушной подушке".

Также Виктору Томенко продемонстрировали новейшую технику, которая стоит на вооружении Алтайской территориальной подсистемы РСЧС. После этого глава региона провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер в ходе пресс-конференции 23 марта сообщил, что высокое содержание влаги в почве может осложнить прохождение паводка в 2021 году в Алтайском крае.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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