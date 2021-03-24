Губернатор Алтайского края оценил готовность региона к паводку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мероприятие посвятили ликвидации последствий паводка, борьбе с пожарами, а также созданию финансовых резервов в муниципалитетах региона для борьбы с последствиями природных катастроф.

По словам главы алтайского Гидрометцентра Дмитрия Савина, в настоящее время на большинстве рек региона толщина льда составляет от 45 до 98 см, что значительно выше прошлогодних значений. Запас воды в снежном покрове составляют от 131% до 171% от нормы, наибольшее значение в бассейне реки Бурла — 178%.

Первый заместитель начальника управления алтайского МЧС Алексей Валерьевич Жук отметил, что силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в крае проводятся комплексные тренировки по борьбе с паводковыми явлениями. Кроме того, в регионе проведена проверка готовности 39 муниципалитетов, которые наиболее подвержены риску подтопления. Из них 29 "готовы" и 10 — "ограниченно готовы".

"Риски того, что ситуация с паводками пройдет по неблагоприятному сценарию еще имеются. Силы и средства всей системы, которая обеспечивает безопасность жителей и населенных пунктов приведены в готовность. Также регулярно проводятся тренировки по предотвращению природных катастроф. Ничего сверхъестественного в этом году мы не ожидаем", — подвел итоги заседания Виктор Томенко.

Напомним, губернатор попросил военных помочь с подрывом затороопасных участков на реках Бия и Чарыш. Взрывные работы пройдут с 25 марта по 2 апреля.