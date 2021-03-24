Алтайские власти прокомментировали обрушение стены в сельской школе

В аварийном крыле Беловской школы Троицкого района, где произошло обрушение парапета, демонтируют часть опасной конструкции, ситуация этой части здания находится на котроле. Об этом сообщили в отделе образования районного комитета по социальной политике.

"Оставшаяся часть парапета в кротчайшие сроки будет демонтирована, чтобы не допустить дальнейшего падения. Произошедшая ситуация не повлияет на организацию учебного процесса в четвертой четверти 2020-2021 учебного года и будет осуществляться в штатном режиме", — рассказали в комитете.

Там добавили, что аварийное крыло здания не используется в образовательном процессе с июля 2019 года, и доступ туда опечатан. При этом неэксплуатируемая часть никак не влияет на учебные процесс, поскольку школа рассчитана на 500 учащихся, а там на сегодня обучается только 164 ребенка.

В пресс-службе краевого Минобра добавили, что Беловскую школу включили в региональную адресную инвестиционную программу в декабре 2020 года. Для проведения капремонта уже разрабатывают проектно-сметную документацию.

Напомним, ночью 23 марта в посёлке Беловском рухнула часть стены в аварийном крыле здания местной школы. В результате инцидента никто не пострадал. При этом местные жители выразили беспокойство не только за детей, но также за учителей и поваров, которые вынуждены находиться в опасном помещении. Директор учреждения, в свою очередь, заверила, что учащимся ничего не угрожает, а капремонт начнут делать уже в 2021 году.