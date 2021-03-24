Стена обрушилась в здании сельской школы в Алтайском крае

Фото: жители посёлка Беловского / bankfax.ru

В посёлке Беловском Троицкого района ночью 23 марта обрушилась часть стены в аварийном крыле здания местной школы. И хотя в результате инцидента никто не пострадал, сельчане беспокоятся за жизни детей, учителей и поваров, пишет ИА "Банкфакс".

Жители посёлка рассказали, что школа уже давно находится в плачевном состоянии. При этом аварийным признали только одно крыло здания, которое закрыли для посещений в 2020 году. Тем не менее, по словам сельчан, дети на переменах ходят туда пить воду. Повара, подвергая себя опасности, готовят школьникам обеды именно в этом крыле, а ещё там же расположена учительская. Спортзал тоже находится в этом крыле, хотя занятия физкультурой проходят в безопасном кабинете ритмики.

Руководитель учреждения Майя Глушкова заверила, что школа уже попала в федеральную программу по проведению капремонта, и работы начнутся в следующем году. Сейчас же, по словам Глушковой, угрозы для учащихся нет, а ситуация находится под контролем. Кроме того, директор доложила, что опасный участок после обрушения стены отгородили, хотя жители посёлка утверждают обратное.

При этом родители уже не верят руководству, которое обещает провести ремонт несколько лет. Местные жители также утверждают, что весна только усугубляет положение: из-за влаги в одном из кабинетов уже отошла плита, а крыша протекает даже в неаварийном крыле.

"Нам интересно, бардак с ремонтом только у нас в районе, и в крае не в курсе, в каком состоянии школа, или они все вместе бездействуют? Наверное, ждут, когда кусок потолка рухнет на кого-нибудь", – посетовали сельчане.