В Минздраве оценили влияние вакцины от ковида на репродуктивную функцию

Данных о пагубном влиянии вакцин на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет, заявила главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина. Её слова приводит РИА Новости.

"Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет. Также в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин", – сказала специалист.

Долгушина добавила, что если вакцины в вопросе размножения безопасны, то коронавирус, напротив, увеличивает риск осложнений беременности и материнскую смертность. Поэтому тем, кто планирует детей, рекомендуется прививаться.

Ранее врач-гинеколог Юлиана Абаева назвала возраст до 35 лет наиболее благоприятным для беременности и родов. При этом после наступления 40-летия роды считаются опасными, причём как для матери, так и для ребёнка.