СМИ: Роскомнадзор хочет запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес, номер телефона и электронную почту пользователей при регистрации в соцсетях. Об этом пишет "Коммерсант".

Проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, интернет-площадки должны получать ряд дополнительных сведений от пользователя на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора, при этом выбор остаётся за пользователем.

При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Пользователю нужно будет ввести ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

В документе не уточняются, какие данные будут запрашивать у пользователя, который выберет первый вариант.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал бета-тестирование приложения для ускоренной подачи жалоб на запрещённый контент.