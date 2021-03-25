СМИ: Роскомнадзор хочет запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес, номер телефона и электронную почту пользователей при регистрации в соцсетях. Об этом пишет "Коммерсант".
Проект приказа ведомства был опубликован на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, интернет-площадки должны получать ряд дополнительных сведений от пользователя на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора, при этом выбор остаётся за пользователем.
При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Пользователю нужно будет ввести ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.
В документе не уточняются, какие данные будут запрашивать у пользователя, который выберет первый вариант.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал бета-тестирование приложения для ускоренной подачи жалоб на запрещённый контент.
Комментарии
При выборе второго варианта сведения будут верифицироваться через портал госуслуг. Пользователю нужно будет ввести ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.
граждане злоупотребляющие доверием обрадуются...
особенно в свете грядущего введения электронных паспортов )))
А анализ кала и мочи до кучи Роскомпозор не хочет запрашивать?
Не останавливайтесь на полумерах. Требуйте отпечатки пальцев и слепок ключей от квартиры.
Давно пора. А то развелось диванных "героев" под наглосаксонскими собачьими кличками, тешащих свои комплексы путём безнаказанного поливания дерьмом всех и вся. Умейте отвечать за свои поступки и высказывания.
Да что уж там, сделать в госуслугах соцсеть, остальные закрыть нафик...
25.03.2021 09:46
Митенька ржевский
Что, побаиваетесь, что за некоторые высеры можно и по щам схлопотать?
Давно пора. А то развелось диванных "героев" под наглосаксонскими собачьими кличками, тешащих свои комплексы путём безнаказанного поливания дерьмом всех и вся. Умейте отвечать за свои поступки и высказывания.
совершенно с вами согласен. а то сейчас перед выборами вывалят сюда даши, маши, феди и васи
Шутки шутками, а дело идет к тому, что скоро любой камент в инете будет возможен только после регистрации через госуслуги...
...и до кучи индекс благонадежности как в Китае
25.03.2021 09:49
- гость -
***
Я побаиваюсь? Кого? Задиристых деревенских дурачков с грязными ногтями?
Самому-то не смешно, чучело?
...и до кучи индекс благонадежности как в Китае
и до этого дойдем с цифровизацией...
Так что давно пора отрубить страну от глобала и посмотреть на то, кто что тут может на типа нашем русском сетевом и серверном оборудовании сделать. Ума не хватит. А еще лучше пересадить всех на типа тоже русский Astra Linux и драть за лицензии бабки, как сейчас в гос. учр. пошло.
Нормальные люди в соцсетях итак под своим действительным именем и телефоном.
Оппозиционные тролли конечно будут против.
25.03.2021 10:13
- гость -
***
Большинство нормальных людей избегают социальные сети.
25.03.2021 10:23
Митенька ржевский
Большинство нормальных людей избегают социальные сети.
Ага, прячутся от них под кроватями, как Митенька.
25.03.2021 10:32
- гость -
***
Вот из-за таких как вы, страдающих шизофренией и получающих достоверную информацию от своих вымышленных друзей, и требуется регистрация по паспорту, а в вашем случае- по паспортам всех ваших голосов в голове.