В СГК назвали причину позеленения Пивоварки в Барнауле

Причиной позеленения реки Пивоварки в Барнауле стало попадание в воду красителя, который ранее добавили в теплоноситель энергетики. Сейчас специалисты ищут место утечки.

Как рассказали amic.ru в Алтайском филиале Сибирской генерирующей компании, 10 марта энергетики начали испытания сетей. По всему городу в теплоноситель был добавлен зелёный краситель, который позволяет установить утечки в сетях и места, где вода из отопительной системы смешивается с водопроводной.

В компании отмечают, что зелёный краситель безопасен и никакого вреда нанести не может.

Напомним, что 25 марта жители Барнаула опубликовали фотографии позеленевшей Пивоварки в соцсетях. Речка регулярно меняет цвет – за прошлые годы она неоднократно становилась мутно-молочного оттенка.