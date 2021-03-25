В СГК назвали причину позеленения Пивоварки в Барнауле

Причиной позеленения реки Пивоварки в Барнауле стало попадание в воду красителя, который ранее добавили в теплоноситель энергетики. Сейчас специалисты ищут место утечки.
Как рассказали amic.ru в Алтайском филиале Сибирской генерирующей компании, 10 марта энергетики начали испытания сетей. По всему городу в теплоноситель был добавлен зелёный краситель, который позволяет установить утечки в сетях и места, где вода из отопительной системы смешивается с водопроводной.
В компании отмечают, что зелёный краситель безопасен и никакого вреда нанести не может.
Напомним, что 25 марта жители Барнаула опубликовали фотографии позеленевшей Пивоварки в соцсетях. Речка регулярно меняет цвет – за прошлые годы она неоднократно становилась мутно-молочного оттенка.
Комментарии
Каждый год одно и то же.
Даже отмазки одни и те же
25.03.2021 16:33
krash
Кто отмазывается? Написали же, что где-то утечка.
То белая, то зелёная. Пора переименовать в Цветную уже и сделать местной достопримечательностью. А неподалёку поставить муляж чернобыльского саркофага!