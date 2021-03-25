Речка Пивоварка вновь изменила цвет в Барнауле

Цвет воды в реке Пивоварке изменился на зелёный. Снимок природной метаморфозы опубликовали в сообществе Barnaul 22.

"Пивоварка в районе зеркальной фабрики. В весенний пейзаж с оттаивающим мусором, грязью и собачьим сами знаете чем вписывается идеально. Весна…" – отмечает автор сообщения.

Напомним, что цвет реки неоднократно менялся. В августе 2018 года речка внезапно помутнела и стала молочного цвета. Это было связано с попаданием в неё загрязняющих веществ. Местом выхода жидких стоков является сеть ливневой канализации от улицы Малахова. В результате из-за нарушений правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбудили уголовное дело. Изменение цвета повторилось и в 2020 году.

23 марта 2021 года Пивоварка вышла из берегов. По словам горожан, из-за ледяного затора уровень воды поднялся, из-за чего залило окружающее пространство, в том числе и территорию, на которой расположены близлежащие домовладения.