Речка Пивоварка вновь изменила цвет в Барнауле

Цвет воды в реке Пивоварке изменился на зелёный. Снимок природной метаморфозы опубликовали в сообществе Barnaul 22.
"Пивоварка в районе зеркальной фабрики. В весенний пейзаж с оттаивающим мусором, грязью и собачьим сами знаете чем вписывается идеально. Весна…" – отмечает автор сообщения.
Напомним, что цвет реки неоднократно менялся. В августе 2018 года речка внезапно помутнела и стала молочного цвета. Это было связано с попаданием в неё загрязняющих веществ. Местом выхода жидких стоков является сеть ливневой канализации от улицы Малахова. В результате из-за нарушений правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбудили уголовное дело. Изменение цвета повторилось и в 2020 году.
23 марта 2021 года Пивоварка вышла из берегов. По словам горожан, из-за ледяного затора уровень воды поднялся, из-за чего залило окружающее пространство, в том числе и территорию, на которой расположены близлежащие домовладения.
Комментарии
мож кто-то День Святого Патрика отмечает с опозданием.
а где дармоеды и недоумки из Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, Комитета По Охране Природы Алтайского Края, Центра гигиены и экологии и др. "экологический" присутственных мест
ВК в своем репертуаре. Как девочки из института благородных девиц.
Весенняя грязь им мешает.
нова нова новый цвет
Дармоеды кругом.
Это не река. Открытый канализационный сток.
"Бирюзовая Пивоварка"
и так каждый год. потом выясняется, что загрязнителя (якобы) найти невозможно
25.03.2021 14:44
гiсть
Так это тёплая трасса течёт,несколько дней трезвон стоял- увидите воду из крана зелёную,звоните.