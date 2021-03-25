ЗАГСы Алтайского края возвращаются к прежнему режиму работы

В органах ЗАГС региона отменили предварительную запись на оказание услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что также сняты ограничения на проведение церемонии имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни.

"Органы ЗАГС продолжают работать с соблюдением требований указа губернатора от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19": социальная дистанция, обязательное использование масок для индивидуальной защиты органов дыхания", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ информировали, что ЗАГС Барнаула возобновил добрачное консультирование пар, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Первые консультации в 2021 году состоялись 16 марта. В них приняли участие пять пар, которые собираются в ближайшее время связать судьбы брачными узами.