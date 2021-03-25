В Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продукты

Минпромторг выступает против введения госрегулирования цен на продукты. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Он отметил, что соглашения о стабилизации цен, которые были заключены в конце прошлого года, себя оправдали. Евтухов также рассказал, с какими проблемами им пришлось столкнуться.

"Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", — сказал он.

По мнению чиновника, на рост цен повлияли конъюнктура мировых рынков и ослабление рубля, пишет РИА Новости.

Ранее генеральный директор сети "Лента" заявил, что госрегулирование цен может привести к убыткам и разорению ретейлеров.