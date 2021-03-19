Глава "Ленты" заявил о возможном разорении ретейлеров из-за госрегулирования цен

Госрегулирование цен может привести к убыткам и разорению ретейлеров. Об этом заявил гендиректор сети "Лента" Владимир Сорокин.

"Нам сказали продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаём, но для нас как субъекта бизнеса это чревато", – цитирует его РБК.

По словам Сорокина, повышение цен носит не спекулятивный, а экономический характер. Кроме того, ретейлерам невыгодно поднимать цены на продукты, так как они могут потерять покупателя.

"Все понимают, что, повышая цену, ты рискуешь и подрываешь свою конкурентоспособность: у людей денег немного, и они их очень аккуратно расходуют", – отметил он.

Ранее стало известно, что правительство России вводит постоянный мониторинг цен на товары и услуги. Если рост цен будет опережать темпы инфляции, то министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.

По информации СМИ, потребительские цены на продукты питания в России в январе 2021 года выросли на 8,2% в сравнении с январём 2020-го. При этом в странах Евросоюза продовольствие за год подорожало лишь на 1,1% – в 7,5 раза меньше, чем в РФ.