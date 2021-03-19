Глава "Ленты" заявил о возможном разорении ретейлеров из-за госрегулирования цен

Госрегулирование цен может привести к убыткам и разорению ретейлеров. Об этом заявил гендиректор сети "Лента" Владимир Сорокин.
"Нам сказали продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаём, но для нас как субъекта бизнеса это чревато", – цитирует его РБК.
По словам Сорокина, повышение цен носит не спекулятивный, а экономический характер. Кроме того, ретейлерам невыгодно поднимать цены на продукты, так как они могут потерять покупателя.
"Все понимают, что, повышая цену, ты рискуешь и подрываешь свою конкурентоспособность: у людей денег немного, и они их очень аккуратно расходуют", – отметил он.
Ранее стало известно, что правительство России вводит постоянный мониторинг цен на товары и услуги. Если рост цен будет опережать темпы инфляции, то министерства должны будут предложить стабилизирующие меры.
По информации СМИ, потребительские цены на продукты питания в России в январе 2021 года выросли на 8,2% в сравнении с январём 2020-го. При этом в странах Евросоюза продовольствие за год подорожало лишь на 1,1% – в 7,5 раза меньше, чем в РФ.
Комментарии
Где государство там дефицит и разорение. Это проходили.
ахааа особенно лента
Плач больше , деньгА слезу любит.
т.е. построить магазинчик и торговать в нем за счет товара от производителя на реализации, да еще и с возвратом просрочки ???? ЗАЖРАЛИСЬ СОВСЕМ!!! Ваша норма прибыли 5% в нее и укладывайтесь, и оборотные производителю вкладывайте , тоже риски нести должны как все ! Рынок он такой - или сдохнет ритейл как формат, он уже себя отжил. Пора.
В Ленте наценка около 100% (по крайней мере на непродуктовый сектор).
Рассказывал их поставщик.
Плюс все акции за счет поставщика, плюс отсрочка платежа на много месяцев, плюс возвраты любого товара в любом количестве (если не продается так хорошо как хочет Лента).
Производители на грани рентабельности, зато Лента в шоколаде.
Ага, и они разорятся. Это уже наглость.
Вот врать ритейлеры горазды!!!!
В европе регулирование цен давно, строго отмерена прибавка к стоимости производителя.
она не более 20%.
У нас от 200 до 300%, разорятся они, аха.
Никто так не растет в кризис как ритейлы.
Большинство приросших миллиардеров каждый год в России - это хозяева и топ менеджеры сетевых торговых сетей. О чём плач тогда?
И ещё о ценах на это масло. Где увидеть на прилавках это масло за 110 руб за КГ!? Иногда можно увидеть ( и то местного производства) 110 руб за ЛИТР! А литр масла меньше на 20% чем кг...
До вмешательства цены были ниже, а как вмешалось, так все выше и выше (теперь за кур взялись)