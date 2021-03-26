Грунт провалился на улице Попова в Барнауле

Барнаульцы заметили яму, образовавшуюся из-за обвала грунта в районе перекрёстка улиц Попова и Власихинской, сообщает "Вечерний Барнаул".

На место происшествия выехали аварийные службы водоканала и БТСК. Опасный участок огородили.

Отметим, что в прошлом году в краевой столице неоднократно фиксировали случаи образования огромных ям на месте асфальта.

Так, осенью под землю ушли кусок проезжей части, фрагмент тротуара и светофор. Яма образовалась на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна.