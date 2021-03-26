Грунт провалился на улице Попова в Барнауле

Барнаульцы заметили яму, образовавшуюся из-за обвала грунта в районе перекрёстка улиц Попова и Власихинской, сообщает "Вечерний Барнаул".
На место происшествия выехали аварийные службы водоканала и БТСК. Опасный участок огородили.
Отметим, что в прошлом году в краевой столице неоднократно фиксировали случаи образования огромных ям на месте асфальта.
Так, осенью под землю ушли кусок проезжей части, фрагмент тротуара и светофор. Яма образовалась на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна.
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Не работа грабоидов? Остерегайтесь выхода на голую землю!
Грунт с тротуарной плиткой проваливается на Попова, рядом с павильоном "рио Пицца" (ПиццБург), остановка 7я детская поликлиника. Будьте внимательны!