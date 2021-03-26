В Комсомольске-на-Амуре простятся с выпускником барнаульского лётного училища

Церемония прощания с полковником Вадимом Белослюдцевым, погибшим на аэродроме под Калугой, состоится на его родине в Комсомольске-на-Амуре в субботу, 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии дальневосточного города.

Белослюдцеву было 48 лет. Он родился в Комсомольске-на-Амуре. Там же окончил среднюю школу, после чего поступил в Военное высшее лётное училище в Барнауле.

Напомним, инцидент на калужском аэродроме Шайковка произошёл 23 марта. По данным Минобороны, "в ходе плановой подготовки на земле к полёту Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования". Из-за недостаточной для раскрытия парашютов высоты три члена экипажа, в том числе Белослюдцев, при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью.