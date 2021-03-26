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В мэрии Барнаула рассказали, когда исчезнет болото на въезде в ЖК "Адмирал"

, ИА "Амител"
В городской администрации подчеркнули, что на данный момент подъезд к жилому комплексу со стороны улицы Попова запрещён

Фото: instagram.com/barnaul.insta; instagram.com/incident22

Мэрия Барнаула ответила на жалобы барнаульцев в соцсетях. Ранее горожане выразили негодование по поводу состояния Северного Власихинского проезда, который больше напоминает болото. Там застревают машины, а некоторые автомобилисты остаются без бамперов. По словам жильцов расположенного рядом ЖК "Адмирал", вскоре к ним будет отказываться приезжать скорая помощь.

Ответ из официального аккаунта городской администрации в Instagram опубликован на странице "Инцидент Барнаул".

"В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начато строительство автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до ул. Сергея Ускова. В настоящее время работы не завершены, на въезде с ул. Попова на проезд Северный Власихинский установлены бетонные ограждающие блоки, знаки дорожного движения, запрещающие движение по указанному участку. Срок окончания работ муниципальным контрактом определён до 01.09.2021 включительно", – объяснили в мэрии.

Напомним, новое покрытие в Северном Власихинском проезде уложат на участке от Попова до проспекта Энергетиков. Помимо этого, там планируют построить ливневую канализацию, установить тротуары и бортовые камни, оборудовать освещение, а также высадить газон и деревья. Общая стоимость работ оценивается почти в 250 млн рублей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.03.2021 13:02
Антон

Уважаемая мэрия! А когда болото уберут на пер.Революционном, напротив дома 21а? Там знаков никаких нет, что проезд закрыть. Но не проехат. Писали вам, а результата нет.

26.03.2021 13:11
- гость -

Антон, видимо для Шеломенцева это нормально

26.03.2021 13:12
Виктор

Адмирал на берегу

26.03.2021 13:16
Татьяна

На Шевченко и Революционном так из года в год, зимой не чистят, весной огромные лужи и грязь. Центр города, а дорог нет. Для чего тогда комитет по дорогам?

26.03.2021 13:47
- гость -

Мерия готовится к посадкам. Им не до проблем людей. Выборы будут не в их пользу. И Барнаульская городская дума уже не будет из прикормленных депутатов. Не зря сняли прокурора и проверяющий говорил, почему нет по ЖКХ дел возбужденных.

26.03.2021 14:13
гость

смотрите дорогу к 9 поликлинике-море-океан... машины наполовину в воде движутся-на род прёт на прививки: ПОЗОРИЩЕ!!!--- глав врач отдыхает? или УК спит ?

26.03.2021 14:14
АБОРИГЕН

"Город для людей".

26.03.2021 14:28
- гость -

Застройщик поставил домищи в поле и был таков

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