В мэрии Барнаула рассказали, когда исчезнет болото на въезде в ЖК "Адмирал"

Фото: instagram.com/barnaul.insta; instagram.com/incident22
Мэрия Барнаула ответила на жалобы барнаульцев в соцсетях. Ранее горожане выразили негодование по поводу состояния Северного Власихинского проезда, который больше напоминает болото. Там застревают машины, а некоторые автомобилисты остаются без бамперов. По словам жильцов расположенного рядом ЖК "Адмирал", вскоре к ним будет отказываться приезжать скорая помощь.
Ответ из официального аккаунта городской администрации в Instagram опубликован на странице "Инцидент Барнаул".
"В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начато строительство автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от ул. Попова до ул. Сергея Ускова. В настоящее время работы не завершены, на въезде с ул. Попова на проезд Северный Власихинский установлены бетонные ограждающие блоки, знаки дорожного движения, запрещающие движение по указанному участку. Срок окончания работ муниципальным контрактом определён до 01.09.2021 включительно", – объяснили в мэрии.
Напомним, новое покрытие в Северном Власихинском проезде уложат на участке от Попова до проспекта Энергетиков. Помимо этого, там планируют построить ливневую канализацию, установить тротуары и бортовые камни, оборудовать освещение, а также высадить газон и деревья. Общая стоимость работ оценивается почти в 250 млн рублей.
Комментарии
Уважаемая мэрия! А когда болото уберут на пер.Революционном, напротив дома 21а? Там знаков никаких нет, что проезд закрыть. Но не проехат. Писали вам, а результата нет.
Антон, видимо для Шеломенцева это нормально
Адмирал на берегу
На Шевченко и Революционном так из года в год, зимой не чистят, весной огромные лужи и грязь. Центр города, а дорог нет. Для чего тогда комитет по дорогам?
Мерия готовится к посадкам. Им не до проблем людей. Выборы будут не в их пользу. И Барнаульская городская дума уже не будет из прикормленных депутатов. Не зря сняли прокурора и проверяющий говорил, почему нет по ЖКХ дел возбужденных.
смотрите дорогу к 9 поликлинике-море-океан... машины наполовину в воде движутся-на род прёт на прививки: ПОЗОРИЩЕ!!!--- глав врач отдыхает? или УК спит ?
"Город для людей".
Застройщик поставил домищи в поле и был таков