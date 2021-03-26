Верблюжий беби-бум произошёл в алтайском зоопарке

Настоящий беби-бум произошёл в мини-зоопарке "Племзавода колхоза имени Кирова" в Немецком национальном районе Алтайского края. За неделю там появились на свет три верблюда, на подходе ещё один.

Как сообщают "Вести Алтай", первую пару верблюдов в хозяйство привезли из Горного Алтая в 2006 году. Сейчас их там 11. При этом обычно в год рождалось по одному-два верблюжонка, но нынешняя весна стала самой продуктивной.

По словам заместителя председателя хозяйства Дмитрия Урядова, пока 50-килограммовые малыши ведут себя как обычные новорождённые – почти всё время спят и едят. Кличек им пока не дали.

Добавим, что, помимо верблюжьей семьи, на территории зверинца живут як, африканский страус, австралийский эму, пони, маралы и другие питомцы.

Ранее стало известно, что самка леопарда из барнаульского зоопарка возвращается на родину в Томск. Шейла провела в гостях два года и успела родить котёнка по имени Лорд.