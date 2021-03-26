Барнаульского спортсмена признали футболистом месяца в России

Уроженца Алтайского края Александра Соболева признали лучшим футболистом марта 2021 года в Российской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

В этом месяце воспитанник барнаульского футбола провёл в составе московского "Спартака" четыре игры, забив в них пять голов. По дублю он оформил в матчах против "Урала" и "Краснодара", а ещё один гол забил в дерби против "Динамо". Всего на его счету в нынешнем розыгрыше РПЛ уже десять голов.

Напомним, 15 марта алтайского спортсмена вызвали в сборную России для участия в отборочных матчах к чемпионату мира – 2022. Помимо Соболева, приглашение в национальную команду получили ещё два воспитанника барнаульского футбола – вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин и защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров.

24 марта Соболев забил гол в гостевом поединке против сборной Мальты. Матч завершился победой россиян со счётом 1:3.

27 марта команда Станислава Черчесова в Сочи сыграет против Словении. 30 марта Россия на выезде встретится со сборной Словакии.