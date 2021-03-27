То в жар, то в холод. Почему нельзя пропустить новый спектакль Золотаря в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина

Культовый режиссёр Владимир Золотарь спустя 12 лет вернулся в алтайский драмтеатр с новой постановкой "Жар и холод, или Идея господина Дома" по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка. Это первая премьера в рамках празднования столетия театра (впереди – в мае – ещё спектакль с Константином Хабенским "Интуиция"). Поставил пьесу культовый режиссёр-провокатор Владимир Золотарь, который возглавлял театр в "нулевые" и выпускал мощные спектакли. Некоторые из них, такие как "Войцек", побеждали на престижных фестивалях и получали "Золотую маску". Однако из-за конфликта с властями края, которым, в отличие от зрителей, не нравились работы режиссёра, Владимир Золотарь уволился и уехал из Барнаула. Как тогда казалось – навсегда. И вот он с триумфом возвращается с новым спектаклем, который может стать главным событием года для алтайских любителей театра. Рассказываем, что нужно знать о постановке перед тем, как идти её смотреть.

О чём пьеса Фернана Кроммелинка?

"Жар и холод, или Идея господина Дома" – одна из самых известных работ бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка, которого часто сравнивают с Мольером из-за любви к фарсу и социально-политическим комедиям. Пьеса написана в 30-е годы прошлого века. По сюжету красавица Леона – госпожа Дом – изменяет своему мужу, который кажется ей жалким, неинтересным и бессердечным. Причём Леона крутит романы сразу с несколькими мужчинами, среди которых, например, местный бургомистр. Внезапно господин Дом умирает, а Леона узнаёт, что у супруга была любовница – тихая и романтичная Фили. Госпожа Леона решает отомстить сопернице, и месть её будет очень жестокой.

Почему Владимир Золотарь поставил именно эту пьесу?

Режиссёр задумал реализовать произведение Кроммелинка не случайно. В далёком 2003 году он поставил в Барнауле другую пьесу автора – "Великодушный рогоносец". Именно с этого спектакля начался творческий союз Золотаря с театром драмы. Поэтому мастер решил вернуться именно к этому бельгийскому драматургу. К тому же постановщик давно хотел рассказать историю о женской ревности, которая, по его мнению, намного губительнее мужской.

"Мощная игровая стихия заложена в самом сюжете, сочетающая азарт комической интриги с глубиной драматического подтекста", – уверен режиссёр.

И почему же этот спектакль стоит посмотреть?

Владимир Золотарь находится в отличной творческой форме, и те зрители, которые за 12 лет соскучились по его работам, явно останутся в восторге. "Идея господина Дома" – это интеллектуальный фарс, сильная история о болезненной любви и трагическая драма об обманутых женщинах. Герои затевают друг с другом в опасную игру, а с каждой минутой повествование меняет обертоны. Постановщик виртуозно использует разные жанры: то пугает зрителя, то его смешит, ломая четвёртую стену, называя всех зрителей "бля..и".

Спектакль "Жар и холод, или Идея господина Дома" длится около 3,5 часа. И огромный хронометраж ему только на пользу: режиссёр оставил целую россыпь интеллектуальных отсылок, которые будет интересно разгадывать умному зрителю. Какие именно? Ответ – на сцене.

Не обошёлся Владимир Золотарь и без фирменных для себя провокаций (тем более по сюжету герои постоянно занимаются любовью, так что было где разгуляться). Во время спектакля приготовьтесь к поцелую двух девушек и необычному музыкальному лейтмотиву: композиции Бритни Спирс Toxic.

Параллельно с любовной драмой развивается и другая – политическая. "Жар и холод" разделяет население города на несколько противоборствующих лагерей. У автора своё мнение (хотя изначально режиссёр обещал не делать политических аллюзий) на эту историю. В его бургомистре одновременно угадывается Наполеон, Гитлер и Ленин.

Пропустить новую постановку "Жар и холод, или Идея господина Дома" в интерпретации Владимира Золотаря нельзя. Театр драмы наконец-то вернулся в "золотую" эпоху начала "нулевых", когда каждый новый спектакль становился событием.

Кто ещё работал над спектаклем?

Довольно именитая команда постановщиков, которая уже много лет сотрудничает с Золотарём. Так, Наталья Зубович из Санкт-Петербурга работала над сценографией и костюмами. За свет отвечал дважды номинант на национальную премию "Золотая маска" Александр Рязанцев.

В спектакле заняты молодые актёры. В интервью amic.ru режиссёр рассказал, что принципиально не хотел сотрудничать с артистами, с которыми работал в театре драмы 12 лет назад. По мнению постановщика, нельзя войти дважды в одну реку, поэтому пришлось придумывать новые правила игры. Главную роль госпожи Дома исполнила Анна Плеханова (Бекчанова). Актриса действительно воплотила на сцене мощный образ одновременно коварной, жестокой девушки и сексуальной femme fatale, сводящей с ума всех мужчин рядом.

Её сценических соперниц играют в разных составах Анастасия Дунаева (Леди Чилтерн в спектакле "Идеальный муж") и Екатерина Порсева (Марья Антоновна в "Ревизоре"). Также в спектакле приняли участие Мария Беляева, Виктор Осипов, Дмитрий Плеханов, Сергей Рассахань, Екатерина Боярова, Михаил Меньших, Максим Пивнев и Кристина Василенко.

Когда покажут спектакль?

В субботу, 27 марта, а также в воскресенье, 28 марта. Впрочем, из-за ажиотажа, а также из-за ограничений по заполняемости не более 75% билетов в продаже практически не осталось. Успевайте. В следующий раз "Жар и холод, или Идея господина Дома" покажут только в середине апреля. Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно на сайте театра драмы. Судя по первой реакции зрителей, постановку ждёт долгая жизнь на сцене драмтеатра.

Чем вообще известен Владимир Золотарь?

Многие критики и зрители считают, что именно с этим человеком связан лучший период в современной истории алтайского театра драмы. Владимир Золотарь прославился как экспериментатор, режиссёр, умеющий создавать на сцене диалог разных эпох, стилей, жанров. Постановщик не стеснялся говорить откровенно о злободневных проблемах и делал это ярко и на современном для зрителя языке постмодернизма.

За шесть лет работы в Барнауле в качестве главрежа Золотарь сделал несколько успешных спектаклей, билеты на которые было невозможно достать. Его "Войцек" получил несколько "Золотых масок" и главный приз на фестивале "Сибирский транзит". Однако некоторым зрителям не нравился авторский стиль мастера, поэтому они отправляли жалобы руководству региона, и после очередной из них Золотарь написал заявление об увольнении. Позже режиссёр работал в Омске, Нижнем Новгороде, где голодал, экспериментировал и выпускал замечательные спектакли. В его "1984" по Оруэлу многие зрители увидели аллюзию на современную Россию.

Кстати, если пропустили, то можете почитать большое интервью с Владимиром Золотарём, которое он давал amic.ru не так давно. В нём он рассказал, каким видит алтайский драмтеатр после своего возвращения, как пандемия влияет на мировую культуру и почему можно говорить со сцены о проблемах страны.