Глава брянской полиции: "Коррупция — важная составляющая нашей работы"

Россияне в социальных сетях обсуждают отрывок из речи начальника управления МВД России по Брянской области, генерал-майора Владислава Толкунова, который они сочли забавной оговоркой.

"Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная, — заявил Толкунов в эфире программы "Здесь и сейчас" на телеканале "Брянская губерния". — Но в то же время это зло, которым занимаемся мы совместно с прокуратурой, Следственным Комитетом, ФСБ, силовую поддержку нам оказывает Росгвардия. И на сегодняшний день, по сути это такой ключевой приоритет в работе правоохранительных органов".

Стоит отметить, что оговорки случаются и у первых лиц государств. Так, президент России Владимир Путин в 2020 году в рамках совещания по вопросам развития информационных технологий оговорился и "создал" новое министерство.

А Петр Порошенко, будучи еще президентом Украины, во время вечернего выступления на митинге в Жолкве допустил досадную оговорку, назвав своей целью – дать отпор украинскому агрессору.