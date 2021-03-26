Англичанка хотела организовать конференцию на Алтае, но её депортировали

Участница британской организации евангельских христиан-баптистов прибыла в Республику Алтай и намеревалась провести там международную конференцию, но её планы не увенчались успехом.

Как сообщает sm.news, правоохранители уличили иностранку в нарушении пограничного режима в пограничной зоне. Гостью региона оштрафовали и выдворили за пределы территории.

Напомним, в прошлом году группу иностранных студентов одного из вузов Красноярска депортировали за поддержку террористической организации. Установлено, что восемь человек во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков.