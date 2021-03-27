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С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

, ИА "Амител"
Из бюджета на это выделили почти 13 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4%. Постановление вступит в силу с 1 апреля, сообщают "Известия".

Из бюджета Пенсионного фонда на эти цели выделено 12,8 млрд рублей. Распоряжение затронет более 3,9 млн человек.

Социальные пенсии получают люди, которые не имеют достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии. Также они положены тем, кто имеет инвалидность или потерял кормильца. 

Размер страховой пенсии рассчитывается в соответствии с показателем прожиточного минимума человека за прошедшие два года и составит 10 183 рубля.

Ранее сообщалось, что партия пенсионеров потребовала закрыть Пенсионный фонд России. Авторы обращения настаивают на том, что выплаты пенсионерам должны идти напрямую из бюджета страны. Партия обвиняет учреждение в огромных тратах на собственные нужды, содержание более 100 тыс. сотрудников и строительство "дворцов" для своих отделений.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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