Покупателям с детьми хотят запретить продажу алкоголя и сигарет

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить продажу сигарет и алкоголя покупателям с детьми. Об этом сообщает RT.
По её словам, такие покупки могут вызвать интерес у ребёнка. Как следствие, это приведёт к тому, что он в раннем возрасте пристрастится к вредным привычкам.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми", – сказано в обращении Волынец к Минпромторгу.
Ранее сообщалось, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Документ могут утвердить через два года.
Комментарии
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец...
А че хохлушку то татарам назначили?
Маразм всё крепче и крепче! Такое ощущение, что слуги народа ночами не спят - всё думают, как бы что-нибудь придумать что-нибудь этакое, про что-то там, в носу...Идиоты, как и талантливые люди - идиоты во всём!
Только те, кому надо надраться, будут оставлять детей у входа в магазин. Как следствие, малышня будет чаще теряться. Провальная инициатива
27.03.2021 15:42
- гость -
По паспорту проверять наличие детей.
По паспорту проверять наличие детей.
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Суперпредложение! Свяжитесь с автором инициативы, подскажите...
По паспорту проверять наличие детей.
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Суперпредложение! Свяжитесь с автором инициативы, подскажите...