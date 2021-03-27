Покупателям с детьми хотят запретить продажу алкоголя и сигарет

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить продажу сигарет и алкоголя покупателям с детьми. Об этом сообщает RT.

По её словам, такие покупки могут вызвать интерес у ребёнка. Как следствие, это приведёт к тому, что он в раннем возрасте пристрастится к вредным привычкам.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми", – сказано в обращении Волынец к Минпромторгу.

Ранее сообщалось, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Документ могут утвердить через два года.