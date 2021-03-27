Власти отметили острую нехватку строителей в России

Дефицит работников в сфере строительства возник в России. По словам вице-премьера по строительству Марата Хуснуллина, нехватка рабочих в этой отрасли достигает 2 млн человек.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", в результате кадрового голода зарплаты рабочих выросли на 50%. В связи с улучшением эпидситуации по коронавирусу власти планируют рассмотреть вопрос об упрощении пересечения границ РФ для трудовых мигрантов, однако проблему дефицита строителей также будут решать за счёт обучения и переквалификации кадров.

Напомним, что, по словам доцента финансового университета при правительстве Олега Комолова, количество трудовых мигрантов в России будет сокращаться из-за низкого экономического роста. По его словам, в условиях стагнации экономики и роста безработицы "можно и нашего работника заставить трудиться за три копейки".